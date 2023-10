La Dispensa dell’Alpe, a Folgaria la mostra mercato delle produzioni a km 0

Andrà in scena il 28 e il 29 ottobre a Folgaria la grande mostra mercato delle produzioni a km 0, “La Dispensa dell’Alpe“, l’evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino giunto alla sua terza edizione.

Un ricco programma di appuntamenti, che si svilupperà attraverso momenti di dialogo con le Aziende Agricole che raccontano la loro storia, la loro passione e il loro lavoro, laboratori creativi e sensoriali che vanno ad utilizzare elementi naturali, laboratori mani in pasta per chi vuole imparare i piatti cult della tradizione come i canederli e lo strudel, attività guidate sul territorio come il trekking con le caprette, la passeggiata nel foliage della Forra del Lupo, ma centrale è il “Mercato dei produttori” che vede coinvolte più di 60 realtà provenienti da tutto il Trentino. Un grande Mercato della Terra dove poter scoprire ed acquistare le prelibatezze del territorio: miele, formaggi, salumi, patate, mele, castagne e un’area gastronomica dove poterle gustare direttamente nel piatto.



Anche in questa edizione, inoltre, verranno assegnati due premi speciali: uno per lo stand più caratteristico e uno per il prodotto più innovativo. Premi che vogliono sottolineare ancora una volta l’impegno e la professionalità dei nostri produttori presenti alla Dispensa.