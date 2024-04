Taio, grande successo per la Cena di Gala della Fondazione Trentina per l’Autismo

Ha riscosso anche quest’anno un grande successo l’ormai tradizionale Cena di Gala organizzata dalla Fondazione Trentina per l’Autismo per lo scorso 20 aprile presso il Centro Congressi C.O.C.E.A. di Taio, giunta alla sua 14esima edizione, sempre nel solco della solidarietà e della beneficenza. Oltre 700 persone partecipanti tra comuni cittadini, sostenitori, artisti, sportivi, aziende locali, sostenitori e rappresentanti delle amministrazioni locali, operatori, associazioni e volontari si sono ritrovati tutti insieme in una serata ricca di momenti speciali.

Gli intramontabili successi di Riccardo Fogli e il ritmo delle canzoni di Francesco Baccini insieme ad un cammeo musicale di Umberto Marzotto hanno emozionato e intrattenuto durante la bellissima cena, firmata da 16 tra i migliori chef trentini e l’aiuto prezioso di tanti giovanissimi studenti della Scuola Professionale ENAIP di Ossana. Il divertente siparietto del comico Gianluca Impastato di Colorado ha entusiasmato il pubblico, così come tutti gli interventi dei numerosi ospiti sul palco.

Il Presidente Giovanni Coletti e la moglie Manuela Chini con profonda emozione hanno ringraziato tutti dell’enorme partecipazione. Oltre a ricordare i numerosi progetti realizzati e le iniziative in corso, possibili grazie al sostegno prezioso delle aziende e dei cittadini, Coletti ha posto l’accento sul “Dopo di noi”, una questione concreta per le famiglie con al loro interno giovani e adulti con sintomi dello spettro autistico, che si trovano ad affrontare problematiche urgenti, per garantire ai figli un futuro il più autonomo possibile.

Ogni azione, idea e progetto sono importanti, come la produzione del docufilm “Vite parallele” ispirato alla storia vera di tre famiglie con figli autistici: durante la serata è stato proiettato per la prima volta il trailer, alla presenza del regista Herman Zadra e dell’attore e co-sceneggiatore Gianluca Danieli. Una pellicola finanziata dalla Fondazione Trentina per l’Autismo e già di per sé un progetto di inclusione che ha visto partecipare decine di ragazzi autistici e che sarà distribuita nelle scuole dal 22 maggio. L’Assessora Giulia Zanotelli ha messo l’accento proprio sull’importanza di partire dalle scuole e dai ragazzi per parlare della tematica dell’autismo e della disabilità per rendere sempre più forti le maglie dell’inclusione.

L’elenco degli ospiti che si sono alternati è lunghissimo: il Presidente dell’Aquila Basket Luigi Longhi (e in collegamento Galbiati e il capitano Forray) da sempre vicino e impegnato con la Fondazione insieme ai grandissimi atleti; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con Francesco Moser; Franco Sebastiani di “Il T quotidiano” e Maurizio Gianordoli presidente della Cooperativa Autismo Trentino che gestisce Casa “Sebastiano”. Tra i pubblico c’erano anche alcuni ragazzi ospiti del Centro Diurno semi-residenziale e alcuni dei loro splendidi quadri esposti durante la serata che sono stati tutti venduti. Infine, sono stati proiettati i video messaggi di chi non é potuto essere presente fisicamente, ma ha voluto essere presente con un pensiero, tra cui i Nomadi, Iva Zanicchi, Iginio Massari.