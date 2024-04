Una “agenzia viaggi” per il Marie Curie

Un gruppo di studenti del triennio si impegnerà per organizzare un viaggio di istruzione per gli alunni delle altre classi, simulando una vera e propria agenzia turistica. Il progetto è stato lanciato dall’indirizzo “Management del turismo sostenibile” dell’Istituto tecnico-economico del turismo Marie Curie che ha sede a Levico Terme. “Grazie ai fondi del Pnrr abbiamo allestito un’aula dedicata all’agenzia simulata”, spiega la referente dell’indirizzo, e professoressa in discipline turistico-aziendali, Catia Vettorazzi. “Dopo aver preso un primo contatto con la Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet) del Trentino Alto Adige, a maggio incontreremo il referente Jacopo Virgili per definire nei dettagli l’attività, che partirà con il prossimo anno scolastico”. Gli studenti che saranno coinvolti nel progetto avranno la possibilità di imparare come funziona la predisposizione di un pacchetto turistico. “Occuparsi di turismo senza poter vivere l’esperienza solitamente non è molto efficace. Con questo progetto speriamo di motivare e stimolare maggiormente i ragazzi, che potranno capire come funziona la progettazione e la tariffazione di un pacchetto turistico e come si identificano i fornitori. Queste, poi, sono tutte competenze che vengono chieste all’esame di Stato”, specifica Vettorazzi.

L’indirizzo in “Management del turismo sostenibile” del Marie Curie è nato solo due anni fa per formare i ragazzi a un modo di fare turismo che sia sempre più al passo con i tempi. “In questo periodo abbiamo collaborato a molti progetti attivi sul territorio. Per il secondo anno di fila, per esempio, collaboreremo con l’evento dedicato all’altopiano di Vezzena organizzato dall’assessore al turismo e dal sindaco di Levico Terme”, spiega la professoressa del Marie Curie. Gli studenti del triennio saranno presenti con uno stand informativo all’interno della manifestazione, che si svolgerà dal 25 al 28 aprile nelle vie del centro di Levico Terme. “Supportati dall’illustratrice Giorgia Pallaoro, abbiamo creato un pannello, ‘Le vie del cuore’, in cui sono elencati i luoghi più rappresentativi del paese”, racconta Vettorazzi. “Assieme a Stefano Graiff, invece, abbiamo realizzato una mostra fotografica che verrà esposta all’interno delle terme di Levico e che si chiama ‘Le vie dell’acqua’. Volevamo trasmettere ai nostri studenti l’importanza dell’immagine per un turismo che sta diventando sempre più visivo. Per loro è stato molto stimolante, anche perché la maggior parte viene da fuori Levico”.