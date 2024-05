Conosci le associazioni di Trento? Da martedì 14 a domenica 19 maggio si presenteranno in piazza Duomo

“Gente felice”: i volontari del Centro Alisei Ivo, Simona e Carolina: “Ci sentiamo utili e appagati”

Ivo, Simona e Carolina, volontari al Centro Alisei, che aiuta i minori in età scolare e le loro famiglie, raccontano la loro esperienza al Comune di Trento per la campagna “Gente felice”, lanciata in occasione di Trento Capitale europea ed italiana del volontariato 2024. Chi con il volontariato ha superato un momento di crisi personale, […]