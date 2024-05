È M91 l’orso che ha seguito l’escursionista a Molveno

La petizione del WWF: centomila firme per salvare JJ4

Ha superato le 100 mila firme la petizione del WWF Italia per salvare l’orsa JJ4. Lo comunica il WWF Trentino. La campagna del WWF Italia chiede che vengano fermati gli abbattimenti “automatici” di tutti gli orsi coinvolti in incontri ravvicinati o in incidenti, modificando il testo del Piano D’Azione per la Conservazione dell’Orso sulle Alpi […]