A Trento il 3° Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche

All’ospedale Santa Chiara di Trento la prima donazione di organi a cuore fermo

Per la prima volta in Trentino, all’ospedale Santa Chiara di Trento è stato effettuato un intervento di donazione di organi da una persona in arresto cardiaco e non in morte cosiddetta “cerebrale”. Per il donatore, un paziente arrivato al Santa Chiara in gravissime condizioni, i trattamenti intensivi si sono dimostrati inefficaci. I familiari, nel pieno […]