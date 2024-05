Federcori, Paolo Bergamo riconfermato presidente

Paolo Bergamo è stato riconfermato presidente della Federazione cori del Trentino per i prossimi quattro anni. Dopo l’assemblea del 20 aprile scorso, come vicepresidente è stato nominato all’unanimità Marco Bettega, componente del Coro Sass Maor di Primiero, già membro del direttivo precedente. Gli altri sette componenti sono tutti nuovi: Sandra Vicentini (Coro Calicantus di Pergine Valsugana), Valeria Bolognani (Minipolifonici di Trento), Antonio Nello Marzoli (Coro Carè Alto di Vigo Rendena), Sergio Cappelletti (Voci del Bondone di Sopramonte), Rossano Valli (Coro Fior di Roccia di Besagno di Mori), Domenico Ciresa (Ensemble Canticum Novum di Moena) e Massimo Mattevi (Coro Sosat di Trento).

“Lavoreremo per formare una squadra ancora una volta coesa e motivata, valorizzando sia il forte rinnovamento del direttivo che dimostra la vitalità del nostro movimento, sia la continuità con quanto di meglio è stato realizzato negli ultimi anni a servizio dei cori del Trentino”, ha commentato Bergamo. Due le iniziative segnalate dal presidente che prenderanno prossimamente il via: “Per l’estate i concerti dei cori nei castelli che stiamo organizzando con la Provincia e il Buonconsiglio, apprezzati da anni, che arricchiranno nel calendario degli spettacoli offerti ai turisti sul territorio; e in autunno i corsi musicali per promuovere la coralità, rivolti agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. L’attività di quest’anno proseguirà definendo e concretizzando i dettagli dei vari eventi ideati”.