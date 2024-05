In cammino verso l’Arena di Pace, partita la marcia dell’attivista Mpaliza

È partita da Trento nella mattinata di oggi la Marcia a tappe verso l’Arena di Pace di Verona organizzata da John Mpaliza, il camminatore per la Pace di origini congolesi. Nutrito il gruppo di persone che si è ritrovato al momento della partenza in Piazza D’Arogno alle 9, per accompagnare i primi passi della marcia con la bandiera della Pace e la bandiera bianca suggerita dal Papa.

Il percorso è proseguito lungo Via Verdi fino alla pista ciclabile lungo l’Adige, quindi al MUSE, Mattarello e Besenello, per arrivare a Volano, dove la marcia è attesa intorno alle 16 davanti al Municipio. L’ultimo tratto vedrà arrivare la colorata carovana al Brione, a Rovereto, intorno alle 17. Ci sarà lì poi un incontro, un momento di dialogo e confronto davanti allo SmartLAB fino alle 18.30 circa, in tempo per andare a prendere il treno per chi deve tornare a Trento.

Papa Francesco sarà a Verona il 18 maggio e prenderà parte all’Arena di Pace, dove incontrerà associazioni e movimenti popolari. Lo scenario mondiale di una terza guerra mondiale a pezzi di cui ha parlato più volte papa Francesco è concreto e drammatico nelle sue conseguenze, toccando da vicino anche l’Italia, visto che vi sono conflitti in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Da qui l’urgenza di interrogarsi in modo serio su come può essere intesa la pace nel contesto odierno e su quali processi si possono intraprendere per costruirla.

Tra le realtà che promuovono la Marcia ci sono Fondazione Nigrizia, Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani di Rovereto, CAVA – Coordinamento associazioni Vallagarina per l’Africa, ANPI del Trentino, Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, Peace Walking Man foundation.