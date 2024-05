“Cercare lavoro questa estate”, i consigli al Civico13

È rivolto a tutti i giovani che sono interessati a scoprire le diverse opportunità di lavoro estivo l’appuntamento in programma giovedì 30 maggio alle 18 al Civico 13 in via Belenzani 13, a Trento, dal titolo “Come cercare lavoro questa estate“.

Durante la serata, i partecipanti riceveranno importanti consigli su come creare un curriculum vitae efficace e accedere alle diverse opportunità di lavoro estivo nei settori del turismo e dell’agricoltura. A guidarli, gli esperti dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento con suggerimenti mirati e indicazioni pratiche, che permetteranno loro di valorizzare esperienze e competenze, aumentando così le possibilità di successo nella ricerca dell’impiego.

Saranno inoltre presentate le campagne di incontro domanda-offerta di lavoro nel settore turistico e agricolo. Numerose le opportunità di lavoro per la stagione estiva, dal lavoro in hotel e resort alle esperienze nelle aziende agricole del territorio. Sarà inoltre possibile registrarsi alle campagne durante l’evento stesso oppure prendere appuntamento per un colloquio di orientamento in uno dei Centri per l’impiego del Trentino. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il form online, disponibile sul sito del Civico 13.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Civico 13 al numero 3510183973.