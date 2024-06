Trentino Solidale, nel 2023 aiutate 2.189 famiglie con l’impegno di quasi 800 volontari

Foto Facebook Trentino Solidale

Nel 2023 Trentino Solidale ha aiutato 2.189 famiglie, per un totale di 6.460 persone, che si sono rivolte ai Centri di distribuzione per fase la spesa gratuitamente. In totale sono state consegnate 49.835 spese nel 2023. I numeri sono stati forniti giovedì 30 giugno, nel corso dell’Assemblea annuale di Trentino Solidale odv. Il valore dei prodotti raccolti e distribuiti è stato di 4 milioni di euro (calcolato sul prezzo di vendita).

Sono stati impegnati 655 volontari-soci, 25 volontari-studenti e 102 volontari-lavoratori di pubblica utilità, per un totale di 782 persone che hanno donato complessivamente 189.536 ore di lavoro alla comunità. Accanto alle persone, anche le associazioni e le organizzazioni che aiutano Trentino Solidale fornendo alimenti. Sono state 40 quelle impegnate nel 2023 a fianco dell’organizzazione di volontariato.

La piattaforma dedicata al riuso “DonoTrentino”, invece, ha registrato 624 donatori nel 2023, con 254 beni donati, 38 tra servizi assistenziali e associazioni accreditate per praticare insieme il dono verso chi è in condizioni meno privilegiate.

“Ma l’Associazione – ha precisato il presidente Giorgio Casagranda – non lavora solo sulla logica dei numeri, sulla performance, sui risultati”. Importanti sono i volontari, che sono, ha aggiunto Casagranda, “coloro che non escludono; che incontrano, ascoltano e accolgono chi ha sbagliato e chi arriva da lontano; che assistono chi è in difficoltà, anche temporanea”; “coloro che vedono tutti i giorni i risultati di politiche sbagliate, sia in tema di accoglienza sia in tema di lavoro con l’incentivazione di lavori precari e il mantenimento di bassi salari”; “coloro che continuano a credere, ancora, che le diseguaglianze non sono inevitabili, che possono essere ridotte cambiando le politiche”.