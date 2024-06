Al Museo di San Michele si riscopre l’antica arte del merletto a tombolo

Quattrocento firme per ricordare il dottor Fedrizzi con un tiglio e un’arnia per le api

Sono state depositate presso i comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo le circa quattrocento firme che sono state raccolte in poche settimane per chiedere alle due amministrazioni comunali di posizionare vicino al laghetto – lido realizzato in località Ischia di Mezzocorona una casetta per le api e un albero di tiglio in ricordo del dottor Paolo Fedrizzi, scomparso nello scorso aprile. “Paolo Fedrizzi, persona molto […]