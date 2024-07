Addio a Roberto Leonardi, storico gestore dei Rifugio Marchetti allo Stivo e Rifugio Potzmauer

Sono tantissime le voci che si sono unite nel dolore per l’improvvisa scomparsa a 74 anni di Roberto Leonardi, storico gestore dei Rifugio P. Marchetti allo Stivo e Rifugio Potzmauer.

“Ha sempre accolto con un sorriso chi arrivava in rifugio. Oste di montagna, esperto rifugista, a lungo socio SAT, continueremo a pensarti tra le tue amate montagne!”, lo ricorda la SAT Società Alpinisti Tridentini, mentre l’Associazione Rifugi del Trentino lo omaggia con una fotografia, “che ce lo mostra come in un dipinto di un altro tempo. Ritratto di un rifugista unico in un momento di pace. Personalità unica quella di Roberto, da vero rifugista capace di trovare una soluzione a tutto. La sua grande passione per la fisarmonica, grandi amicizie e la capacità di fare rifugio. Un abbraccio ai suoi cari, ai suoi amati ospiti e ai grandi amici che lo piangono oggi. Ciao Vecio!!”.

“Caro Roberto, sei stata una persona speciale per la nostra comunità. Hai fatto nascere e conoscere il nostro rifugio con la passione che ti ha sempre contraddistinto! Ti ricordo in questa foto dove quasi tre anni fa ti abbiamo fatto un piccolo dono per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Per me e per tutti noi rimarrai sempre il mitico Rob del Potz!”, ha scritto sui social invece Vera Rossi, vicesindaca del comune di Altavalle.