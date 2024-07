Torna ad agosto Aspettando le stelle al parco Langer

Aspettando le stelle al parco Langer

Continua anche quest’anno l’iniziativa Aspettando le stelle al parco Langer (entrata da via Palermo), che vedrà nei martedì di agosto, a partire dalle 17, quattro pomeriggi dedicati allo sport, alla cultura e al divertimento. L’evento è organizzato dal servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento, dalla Circoscrizione Oltrefersina e dal Comitato associazioni Oltrefersina.

A precedere i quattro appuntamenti, giovedì primo agosto ci si ritroverà alle 17 al parco Langer per una passeggiata musicale insieme a Giovanna Luoni, musicista di percussioni africane. Dopo la distribuzione degli strumenti e una piccola prova musicale, il giro partirà alle 18 per concludersi intorno alle 19.

L’iniziativa è aperta a tutti: i cittadini avranno la possibilità di partecipare alle attività dell’Orto aperto (Orto comunitario) o alla “Merenda digitale”, lo sportello tenuto dai giovani in servizio civile digitale per migliorare l’utilizzo di smartphone e computer. Oltre a queste attività, ogni giorno ci saranno delle iniziative diverse, che vanno dalla cura di sé ai laboratori di giocoleria. Riproposto anche quest’anno il concorso dedicato agli appassionati di fotografia, con in palio dei premi per i primi tre classificati. I cittadini interessati hanno tempo fino al 24 agosto per mandare la loro foto delle attività svolte al parco alla mail associazione@prodigio.it. Ogni partecipante può mandare una sola foto.

Il primo appuntamento della rassegna sarà martedì 6 agosto. Verranno proposte agli anziani attività di animazione tenute dai volontari del Telefono d’argento Oltrefersina, mentre i più piccoli saranno impegnati a scoprire insieme i prodotti coltivati all’Orto aperto. La Comunità amica delle persone con demenza si prenderà inoltre cura di corpo e mente con un’iniziativa aperta a tutti.

Martedì 13 agosto al centro delle attività saranno la costruzione e il gioco con oggetti volanti, organizzate dalle associazioni Finisterrae Teatri e Andromeda.

Martedì 20 agosto sarà possibile partecipare al laboratorio di giocoleria e beach volley realizzati dall’Associazione provinciale per i minori e alle attività di letture per bambini e famiglie curate da Nati per leggere. Più tardi si terrà un momento di convivialità con musica e aperitivo all’Orto aperto.

Martedì 27 agosto si ritorna al parco per l’ultimo appuntamento curato da Fondazione Langer e Centro servizi per il volontariato trentino “Volontariato: passato e futuro”.

Durante l’evento, nel quale la Comunità amica delle persone con demenza si prenderà nuovamente cura del corpo e della mente, saranno annunciati i vincitori del concorso fotografico. Ad allietare la serata ci saranno attività di animazione e un buffet.

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo persistente, le attività verranno sospese. Per informazioni, è possibile contattare Antonia Banal al numero 331.1701020 o tramite mail antonia.banal@comune.trento.it.