È partito da Fai della Paganella il progetto “Dalle Dolomiti all’Etna – In cammino per l’inclusione e la sostenibilità”, un viaggio a piedi attraverso l’Italia organizzato dall’Associazione “Dolomiti Open asd” in occasione del decennale del progetto “Brenta Open” a cui partecipa attivamente la Cooperativa Sociale GSH.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle persone sui temi dell’inclusione e della sostenibilità, unendo simbolicamente, attraverso un cammino dal Trentino alla Sicilia, due siti naturali Patrimonio Mondiale UNESCO che si trovano a nord e a sud della nostra Penisola: le Dolomiti e il Monte Etna.

Il cammino si svolgerà dal 29 agosto al 10 dicembre 2024 e durante il viaggio a piedi si attraverseranno Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per un totale di oltre 2.000 km. Nel tragitto tra Campania e Calabria 14 tappe saranno percorse in bicicletta/handbike. Una rappresentanza dei partecipanti al cammino sarà ricevuta, per un breve incontro, da Papa Francesco. Oltre 40 persone hanno preso parte alla prima tappa del cammino, con una nutrita rappresentanza di ospiti della Cooperativa GSH.