Trento Running Festival, sabato 5 e domenica 6 ottobre la città teatro delle gare di corsa

Credit: Daniele Mosna

Il Trento Running Festival è in programma per sabato 5 e domenica 6 ottobre. Dietro le quinte di questo evento c’è l’impegno di Asd Città di Trento presieduto da Gianni Valer, che con la collaborazione dell’ex presidente Ferruccio Demadonna lavora per organizzare il Giro al Sas Kids, il 77esimo Giro al Sas, la Trento Half Marathon e la Trento 10 K Città del Concilio.

Con le iscrizioni ancora aperte, sono già oltre 1.200 gli atleti che hanno confermato la propria partecipazione all’evento. Sulla linea di partenza sventolano ben 25 bandiere. Podio di numerosità, dopo la padrona di casa, nell’ordine per Germania, Paesi Bassi e i cugini spagnoli ma non mancano le presenze da oltreoceano con Brasile e Stati Uniti d’America e Argentina. La quota rosa raggiunge il 25%.

“In questa edizione – ha ricordato il neopresidente di Asd Trento Gianni Valler – correranno sabato 5 ottobre più di 400 ragazzi del CSI nelle diverse gare di categoria e a seguire 250 bambini dai 2 agli 8 anni daranno vita in via Belenzani alla Kids Run, una bellissima gara che da sola ci ripaga di tutte le fatiche. Come ogni anno la gara clou sarà quella del “Giro al Sas Internazionale” giunto alla 77° edizione, con 20 top atleti che si sfideranno nella splendida cornice del nostro centro storico. Domenica 6 ottobre potremo poi assistere alla “13° Trento Half Marathon”, affiancata anche quest’anno dalla “Trento 10K Città del Concilio”, gare che porteranno nella nostra città tanti atleti amatori a correre sui vari percorsi toccando i punti più suggestivi della città di Trento. Mi soffermo brevemente sulle novità che abbiamo introdotto, prima tra tutte le t-shirt della Half Marathon che per la prima volta proponiamo anche nella taglia femminile e con un colore diverso da quella maschile, questa è la nostra attenzione riservata a tutte le donne che si iscrivono sempre più numerose alle nostre gare. Di un bel rosso vivo è anche il colore della t-shirt della 10 K, in questo caso uguale nel colore, ma sempre con taglie maschile e femminile”.

“L’Italia – ha spiegato Gianni Dellamadonna – scende in campo con Eyob Faniel, Pietro Arese e Ala Zoghlami. Mancheranno un po’ di italiani perché in concomitanza si disputano i campionati italiani 10km su strada. Abbiamo anche tanti stranieri, arrivano da sconosciuti ma possono lasciare un’eredità importante nell’albo d’oro, come era capitato con il giovanissimo Kenenisa Bekele. Per la mezza speriamo di avvicinare il crono di 60’ ed il record di due anni fa con Tamirat Tola (59’49”) che, tra gli altri successi, ad agosto si è laureato campione olimpico di maratona. Per le donne si potrebbe rompere il record della gara”.

Asd Città di Trento ha stretto una collaborazione con l’Università di Trento per contribuire allo sviluppo del Clinical Trial Center trentino del Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche (CISMed) dell’Ateneo. Il Centro servirà per migliorare la conoscenza delle malattie umane, sviluppare nuovi metodi per la diagnosi e nuove terapie per garantire la miglior cura per i pazienti affetti da disordini autoimmuni sistemici, infettivi, oncologici e condizioni cliniche complesse. Tutti gli atleti che partecipano a Trento Half Marathon e 10k della Città del Concilio (competitiva e non) possono partecipare al progetto “Corri con noi!”, all’atto dell’iscrizione è infatti possibile donare 5 € che danno diritto ad una t-shirt tecnica commemorativa dell’iniziativa.