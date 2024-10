Trentino Spettacoli, più di 2000 eventi per promuovere la cultura nelle valli trentine

Sono ben 250 spettacoli di prosa e addirittura 1800 le proiezioni cinematografiche inserite nell’ampia programmazione della stagione 2024-2025 dei Comuni e degli Enti soci del Coordinamento Teatrale Trentino, che vede coinvolti i territori della rete di Trentino Spettacoli, tra cui i comuni di Ala, Aldeno, Arco, Borgo Valsugana, Brentonico, Baselga di Pinè, Cavalese, Cembra Lisignago, Civezzano, Cles, Denno, Fornace, Grigno, Lavis, Ledro, Mezzolombardo, Mori, Predaia, Predazzo, Riva del Garda, Tesero, Tione di Trento, le Comunità delle Giudicarie e della Valle dei Laghi.

Il calendario degli appuntamenti è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Loreta Failoni e Michela Simoni (presidente e direttrice dell’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino), Giovanna Palmieri (consulente dell’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino per il Teatro Ragazzi), alla presenza di Elisabetta Bozzarelli (vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Trento) e Maria Elena Segnana (assessore alle attività culturali del Comune di Borgo Valsugana).

Una stagione fatta non solo di grandi numeri, ma anche di grandi nomi. Solo per citarne alcuni, Paolo Rossi con Operaccia Satirica, Ma per fortuna che c’era il Gaber di Gioele Dix, Ale e Franz ne La commedia e Marina Massironi che porterà in scena una black comedy ironica e pungente, Il malloppo. Simone Cristicchi lascerà, invece, i panni attoriali per tornare alla musica: affiancato da Amara, si esibirà in un concerto dedicato a Franco Battiato.

Un teatro che invita a riflettere, affrontando temi attuali come la rivoluzione green con Ugo Dighero in Un pianeta ci vuole…c’è nessuno?, e che accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta di se stessi con Sei un mito dello scrittore ed insegnante di successo Enrico Galiano, e Storia di un corpo con Giuseppe Cederna, liberamente tratto dagli scritti di Pennac. Come non parlare poi delle numerose repliche di Mario Cagol che narrerà la leggenda del pianista sull’oceano, Novecento, che molti Comuni hanno voluto inserire nelle loro stagioni.

Un teatro che si rinnova e incuriosisce, con esperimenti collettivi fatti da Lorenzo Maragoni nel suo Grandi numeri e raccontati in chiave stand up-comedy, e con il gioco spettacolo di Emanuele Aldrovandi Dieci modi per morire felici che sovverte le regole teatrali, trasformando gli spettatori in veri e propri attori.

La prosa non sarà la sola protagonista di questa stagione, anche il cinema avrà titoli che conquisteranno il grande pubblico. Prime uscite nazionali, cinema d’autore, incontri con registi ed attori. Una collaborazione nata recentemente fra il Coordinamento Teatrale Trentino e la Trentino Film Commission porterà nelle sale del territorio una serie di film girati in Trentino e certificati green film come Vermiglio, Campo di Battaglia, Un oggi alla volta. Un cinema che vuole raccontare e raccontarsi, che vuol mettere in mostra la sua capacità di avvicinare il pubblico a tematiche senza tempo che attraversano ed avvicinano tutte le generazioni.

A portare avanti lo stesso obiettivo è anche il Teatro Ragazzi. Un genere teatrale che trova la sua espressione artistica e creativa in spettacoli rivolti a bambini e bambine, ragazze e ragazzi. 67 appuntamenti domenicali e 52 repliche scolastiche organizzate con gli istituti di ogni ordine e grado del territorio trentino, anche in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Tanti progetti ed incontri formativi saranno attivati per i docenti e gli alunni affinché la visione dello spettacolo non rimanga una semplice meta, ma diventi una tappa all’interno di un percorso per imparare a leggere il teatro e le sue sfaccettature. La programmazione completa è disponibile sul sito www.trentinospettacoli.it