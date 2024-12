Scuola dell’infanzia, iscrizioni dal 20 gennaio al 6 febbraio

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia saranno aperte dalle 8 di lunedì 20 gennaio alle 20 di giovedì 6 febbraio. Hanno diritto all’iscrizione i bimbi residenti o domiciliati in Trentino che compiono i tre anni entro il 31 gennaio 2026.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata online, mediante l’accesso al portale Vivoscuola. Negli stessi termini saranno aperte le pre-iscrizioni per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2026 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza.

Per quanto riguarda l’undicesimo mese estivo per il 2025, i dati relativi alle medie delle frequenze registrate nel corso del mese di luglio 2024 registrano la presenza di 7.943 bambini su un totale di iscritti pari a 13.482,con un aumento medio rispetto a luglio 2023 di 1.446 bambini. “Mi ero impegnata a fare nel corso dell’anno approfondite analisi sull’organizzazione dell’undicesimo mese estivo, e così ho fatto”, dichiara la vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa. “Partendo da diverse sollecitazioni abbiamo anche analizzato l’andamento delle frequenze nel mese di giugno, che secondo qualcuno avrebbero subito una flessione con l’introduzione di luglio, ma le analisi dei dati ‘pre e post luglio’ non fanno emergere differenze tra ‘il prima e il dopo’: l’introduzione di luglio non ha portato a una flessione nel mese di giugno. L’andamento poi delle frequenze dell’undicesimo mese del 2024, che abbiamo analizzato sulle singole settimane, se pur con differenze tra scuole e territori mostrano in generale un aumento nelle frequenze dei bambini. Abbiamo quindi deciso di confermare la scuola per l’undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025, ma con delle accortezze”.

“È necessario lavorare con una programmazione, e per questo è essenziale avere contezza del numero dei bambini che intendono fruirne – prosegue Gerosa – per consentire un’efficiente organizzazione delle attività, ivi inclusa la programmazione delle assunzioni a tempo determinato delle insegnanti, nonché la programmazione delle ferie da parte del personale. Per questo si è ritenuto necessario richiedere alle famiglie la conferma dell’iscrizione per singoli periodi, e in una logica di corresponsabilità, in virtù dell’impegno organizzativo messo in campo dall’Amministrazione, chiediamo loro anche l’impegno alla relativa frequenza, per metterci nelle condizioni di organizzare al meglio le attività e il personale”.