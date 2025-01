Giorno della memoria, le iniziative nella città di Trento

Il prossimo 27 gennaio ricorre l’80° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. In ricordo della Shoah, contro ogni discriminazione e privazione dei diritti umani, Trento celebra il Giorno della memoria.

A partire da venerdì 24 gennaio sono in programma una serie di eventi dedicati alla storia e alla memoria della Shoah, consultabili sul sito terradelfuocotrentino.org. In particolare l’associazione Terra del Fuoco Trentino propone per domenica 26 gennaio alle 20.30 e lunedì 27 gennaio alle 9.30, alla sala della cooperazione trentina in via Segantini 10, la presentazione del libro Mi chiamo Oleg. Sono sopravvissuto ad Auschwitz con l’autore Filippo Boni e Oleg Mandić, ultimo bambino sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Invece lunedì 27 gennaio, giornata della memoria, la cittadinanza, le autorità civili e militari e le rappresentanze delle associazioni potranno prendere parte ai vari momenti dedicati alla celebrazione in diversi luoghi della città.

Alle 10 in piazza Dante partirà la “Memowalk”, una camminata attraverso la storia di Trento sui luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale a cura di Deina Trentino e Arci del Trentino. Un percorso interattivo, con letture e narrazioni che aiuteranno a comprendere la storia di una città sotto il regime fascista. Per partecipare alla Memowalk è richiesta la prenotazione a trentino@deina.it

Alle 15.30, al palazzo della Regione, Saskia Von Brockdorff, sopravvissuta alla violenza del regime hitleriano, racconterà la propria storia partendo dalla condanna a morte della madre Erika nel 1943 da parte dei tribunali speciali nazisti. Modererà e tradurrà lo storico Tommaso Speccher. Un incontro curato da Arci del Trentino, Associazione nazionale partigiani d’Italia Trentino, Cgil del Trentino, Deina Trentino, con il patrocinio della presidenza della Regione Trentino Alto Adige.

Alle 16 in piazza Duomo ci sarà la scopertura della targa commemorativa in ricordo della comunità ebraica e dei fatti del 1475 con il sindaco Franco Ianeselli e Diego Quaglioni, professore di storia del diritto medievale e moderno.

Alle 17 al palazzo Geremia si terrà la cerimonia con il sindaco Franco Ianeselli, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il commissario del Governo per la provincia di Trento Giuseppe Petronzi. Durante la cerimonia ci saranno degli approfondimenti su “Auschwitz, 27 gennaio 1945” di Giuseppe Ferrandi, direttore Fondazione Museo storico del Trentino, e su “Esperienze trentine di internamento” di Mario Cossali, presidente di Anpi del Trentino.

A seguire si svolgerà la consegna delle medaglie d’onore agli ex internati militari italiani (Imi) a cura del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, con un indirizzo di saluto a cura di Maurizio Tomasi (rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti). Nove gli insigniti: Giuseppe Basso (Trento), Arturo Cortiana (Rovereto), Ettore Cretti (Arco), Camillo Dellagiacoma (Padova), Egidio Lucian (S. Martino di Castrozza), Marcello Oss Pinter (Baselga di Pinè), Marco Tonezzer (Trento), Mario Turrini (Arco) e Oscar Zannini (Trento).

A chiusura della giornata, alle 18 a Palazzo Larcher Fogazzaro in via Malpaga, ci sarà la presentazione del volume Pretendere un santo. Il carteggio del vescovo Hinderbach e la controversia sul Simonino (1475-1481), una vicenda forse più lontana nel tempo rispetto ad altre tragedie indotte dall’antisemitismo, ma con un solido radicamento nella storia della città. L’autore Lorenzo Colombo ne parlerà con Diego Quaglioni e Emanuele Curzel. Introdurranno Daniela Bruno del Fai e Italo Franceschini della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche.