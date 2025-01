In Provincia il confronto con le categorie economiche sull’emergenza abitativa

La difficoltà delle imprese a reperire alloggi da destinare ai propri lavoratori è stato oggetto di un incontro tra il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, l’assessore alle politiche per la casa Simone Marchiori, l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli ed i rappresentanti delle categorie economiche trentine.

“Siamo consapevoli che anche per il mondo delle imprese il tema è cruciale – le parole del presidente Fugatti – e pertanto diventa necessario individuare modalità e strumenti che diano risposta anche nel breve periodo. Il tema è complesso e, pur nei limiti che la normativa impone, siamo pronti ad ascoltare le proposte delle categorie e a lavorare assieme per individuare soluzioni anche nuove che ci aiutino ad affrontare il problema. Siamo pronti ad accelerare, ove possibile e per quanto possibile, consapevoli che rispetto al passato il contesto richiede risposte e tempi diverse”, ancora Fugatti, che ha sottolineato come sul fronte dell’emergenza casa e delle politiche abitative più in generale in Trentino siano stati messi in campo strumenti e risorse che nel medio periodo equivalgono ad un piano casa straordinario.

Strumenti e misure riassunte dall’assessore Marchiori, il quale ha passato in rassegna i bandi e le progettualità già attivate dalla Giunta provinciale sul fronte abitativo e quelle in fase di avvio. Si va dai progetti Ri-urb e Ri-val ai contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa da risanare ai progetti di coliving.

“La Provincia ha già avviato una serie di misure per far fronte al bisogno di abitazione in Trentino e molte altre vedranno la luce nelle prossime settimane – ha spiegato Marchiori -. Siamo però consapevoli che occorre uno sforzo ulteriore e che, soprattutto, è necessario fare sistema per accelerare ulteriormente e dare risposte concrete. Questo confronto è stato utile per avviare un percorso che potrà portare ad individuare nuove forme di collaborazione pubblico-privato capaci di attenuare la mancanza di alloggi per i lavoratori delle imprese, a beneficio dell’intero tessuto economico e sociale trentino”.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, ha sottolineato la complessità di affrontare il problema. “Per l’ente pubblico si tratta di un tema particolarmente sfidante ma che deve essere affrontato anche grazie alle proposte degli attori economici – ha detto -. Ricerca, attrazione e mantenimento del personale sono aspetti oggi più che mai cruciali per garantire competitività alle nostre imprese. Sul fronte degli alloggi alberghieri si è tentato di dare una prima risposta, forse non perfetta, ma che ha avuto il merito di approcciare in un modo nuovo gli immobili abbandonati. Occorre individuare modalità sostenibili in grado di risolvere il problema e in tal senso siamo pronti ad impegnarci su progetti capaci di dare una prospettiva diversa rispetto al passato”.