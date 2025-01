A Rovereto la presentazione del libro “Tiziano Terzani contro la guerra” a 20 anni dalla morte del giornalista

Eugenio Pellegrini, giovedì 13 aprile un incontro all’Urban Center di Rovereto per ricordare il giornalista indipendente

Un incontro per ricordare Eugenio Pellegrini, giornalista indipendente ed editore controcorrente. Un’occasione per incontrare amici e persone a lui vicine, per riflettere attorno ai temi e alle sfide della comunicazione in un momento storico caratterizzato dal bisogno di verità, democrazia e trasparenza. L’appuntamento è per giovedì 13 aprile alle 17.30 presso l’Urban Center di Rovereto […]