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Nadia Battocletti parteciperà alla Corsa dei Castelli di Trieste

Nadia Battocletti parteciperà alla decima Corsa dei Castelli di Trieste domenica 18 ottobre.  L’evento, organizzato da Asd Promorun, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, si svolgerà su percorso omologato FIDAL 10 chilometri.

Battocletti aveva partecipato alla Corsa dei Castelli già l’anno scorso. “Partecipare alla Corsa dei Castelli nel 2025 è stato emozionante, l’atmosfera è stata magica, a cominciare dalla partenza sotto lo sguardo del Castello di Miramare per poi sfilare sul lungomare ed addentrarmi nei vicoli, ricchi di botteghe. Tanto tifo e con grande piacere ho rivisto tanti miei compagni di scuola che ora studiano a Trieste”, ha detto Nadia. “Ho scelto di tornare, non solo perché il percorso è velocissimo, ma anche perché ho grande stima della qualità organizzativa degli eventi di Asd Promorun. Invito tutti a partecipare per correre insieme”.

di redazione VT
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