A Trento tornano le “Conversazioni d’autore”: si parte il 14 ottobre con Antonella Viola

“Conversazioni d’autore”, vale a dire occasioni – per la comunità – di approfondimento, cultura e confronto sui temi di grande attualità, scienza, letteratura e storia d’impresa, ritornano dal prossimo 14 ottobre. Promosso da BTS Banca Trentino-Südtirol e Consulta dei Soci BTS, è un ricco programma di incontri con i grandi nomi della saggistica, del giornalismo e della letteratura italiana. Tra gli ospiti Antonella Viola, Monica Maggioni, Carmine Abate e un approfondimento sulla grande storia imprenditoriale di Carlalberto Corneliani.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione sul sito https://www.bancapts.it/soci/eventi/

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

· Mercoledì 14 ottobre | Ore 20.30 Sala Filarmonica, Trento Antonella Viola – “La rivoluzione della cura” Dalle scoperte straordinarie su DNA e RNA fino alle nuove frontiere capaci di sconfiggere malattie un tempo ritenute incurabili: la biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola accompagna il pubblico in un viaggio appassionante nella medicina del presente, prendendo spunto dal libro scritto a quattro mani con Alessandro Aiuti (“La rivoluzione della cura”, Einaudi).

· Mercoledì 11 novembre | Ore 20.30 Sala Filarmonica, Trento “L’avversario leale: Monica Maggioni sui grandi temi dell’attualità” Analisi e riflessioni per fare il punto sugli scenari geopolitici e sulle dinamiche che stanno trasformando l’attualità internazionale. (“L’avversario leale Storia di chi si è fatto la guerra ma poi ha scelto la pace” De Agostini Libri).

· Martedì 17 novembre | Ore 17.30 Sala Nones, Trento Carmine Abate – “I giorni dell’arrivederci” Lo scrittore Carmine Abate, vincitore del Premio Campiello 2012, presenta il suo ultimo romanzo: un’opera toccante sull’emigrazione italiana, vista con gli occhi dei bambini, che intreccia vicende e memorie legate al territorio trentino. (“I giorni dell’arrivederci”, Mondadori).

· Giovedì 19 novembre | Ore 17.30 Sala Nones, Trento “Questioni di stoffa. La storia di Carlalberto Corneliani” In dialogo con Alberto Faustini. Un incontro dedicato al racconto di una tra le vicende imprenditoriali e umane più affascinanti del Made in Italy, attraverso la memoria e l’eredità di Carlalberto Corneliani (“Questione di stoffa”, un’autobiografia, Solferino).