Coronavirus in Trentino, è il giorno del doppio zero

Sono 1249 le persone sottoposte al test per il Coronavirus in Alto Adige (Foto: Asdaa)

Nessun nuovo contagio e nessun nuovo decesso da Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Trentino. Dopo mesi di emergenza si arriva dunque al tanto atteso giorno del “doppio zero“, che fa ben sperare in vista dell’agognato ritorno alla normalità.

Positivo anche il dato relativo ai ricoveri, che scendono a 9 di cui uno solo in rianimazione.

Un risultato inseguito da tempo che però non ci deve far abbassare la guardia. È necessario infatti continuare a mantenere in essere tutte le misure di sicurezza prese in questi mesi, come il distanziamento e l’uso delle mascherine, che si sono rivelate fondamentali nel raggiungere il risultato di oggi.