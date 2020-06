Alimentari, da domenica riaprono solo i piccoli negozi

Forse l’aspetto più rilevante della nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Provincia Fugatti riguarda la riapertura dei negozi di generi alimentari nei giorni festivi: da domenica infatti è permessa la ripresa delle attività, ma solo per i negozi fino a 150 metri quadrati, i cosiddetti “negozi di vicinato”.

I grandi supermercati restano chiusi quindi sia domenica 21 che domenica 28 giugno, termine definito dall’ordinanza, ma, come ha specificato lo stesso Fugatti durante la conferenza stampa, nei giorni festivi potrebbero non riaprire neppure in futuro. “La giunta sta lavorando a un disegno di legge che va nella direzione di tenere conto dell’esperienza avuta in questa fase, per cercare di dare continuità a questa impostazione, salvaguardando le zone turistiche, dove i negozi di alimentari la domenica devono rimanere aperti perché svolgono un servizio determinante”, ha affermato il presidente, precisando di volersi confrontare sul tema con le categorie economiche.

“Le motivazioni che hanno portato a questa decisione sono di tipo sanitario, in strutture più piccole l’assembramento è minore”, ha spiegato Fugatti: “Questa attenzione viene anche a seguito del fatto che i lavoratori dei negozi di alimentari sono tra le categorie che hanno permesso al Trentino di tirare avanti: nel momento in cui tutti erano chiusi c’erano dei lavoratori in prima linea, anche rischiando sotto l’aspetto della salute, che hanno permesso l’approvvigionamento dei trentini di generi alimentari. Prevedere la chiusura domenicale di questi esercizi e quindi il non lavoro di queste persone vuole essere un segno di gratitudine“.