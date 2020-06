Contagi: oggi in provincia gli zeri sono tre

Zero decessi, zero nuovi contagi e zero ricoverati in rianimazione. Ottime le notizie che arrivano dall’aggiornamento quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del coronavirus in Trentino.

L’unica casella ancora con il segno positivo è quella dei ricoveri, con solamente un unico paziente che necessita ancora delle cure ospedaliere, il dato più basso dall’inizio della pandemia.

Soddisfazione doppia, anche alla luce dell’attività di screening, ancora molto significativa, con ben 1.717 tamponi analizzati di cui 739 da APSS, 792 da Cibio e 186 dalla FEM.