L’Aquila Basket in Europa anche la prossima stagione

L’Aquila Basket è tra le 24 squadre che prenderanno parte alla prossima 7DAYS EuroCup, il secondo torneo continentale di pallacanestro dopo l’Eurolega.

Lo ha comunicato oggi il consiglio direttivo di ECA, l’ente organizzatore della competizione, che ha assegnato alla Dolomiti Energia Trentino una wild card per prendere il posto lasciato dai Fraport Skyliners Frankfurt.

I bianconeri nella stagione 2020-21 scenderanno così in campo nella propria quinta partecipazione assoluta in 7Days EuroCup, la quarta consecutiva, consolidando così il processo di crescita di una realtà ormai da qualche anno tra le più importanti del basket italiano.

“Siamo molto contenti di prendere parte anche quest’anno alla 7DAYS EuroCup“, ha commentato il General Manager degli aquilotti Salvatore Trainotti: “Giocare la Coppa Europea è in linea con la nostra cultura aziendale e con i nostri valori, come abbiamo imparato in questi anni a conoscere e ad apprezzare. Affronteremo la coppa con la serietà, l’entusiasmo e la passione con cui l’abbiamo sempre vissuta: sono convinto che sarà un importante stimolo in più per affrontare la stagione con ambizione e slancio“.

Una stagione che si spera possa far dimenticare ai tifosi la sospensione dello scorso campionato, bloccato dall’emergenza sanitaria, per la quale il club bianconero ha messo a disposizione da lunedì 22 giugno 1.000 opzioni di acquisto, al costo unitario di 100€, che daranno diritto alla prelazione per sottoscrivere l’abbonamento della stagione 2020-21 in caso di riduzione di capienza del pubblico alla BLM Group Arena; e ad uno sconto di 100€ rispetto al costo dell’abbonamento.

La Dolomiti Energia Trentino in questo modo vuole dare ai propri abbonati la massima priorità, dedicando unicamente a loro la prima fase dell’iniziativa: fino a martedì 30 giugno chiunque abbia sottoscritto una tessera di abbonamento per la scorsa stagione avrà la possibilità di ottenere un’opzione per l’acquisto dell’abbonamento 2020-21, compilando l’apposito form sul sito aquilabasket.it.

Qualora ci fossero ancora posti disponibili poi, a partire da mercoledì 1 luglio questa possibilità sarà estesa anche ai non abbonati e a tutti gli altri tifosi di Aquila Basket.