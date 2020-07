La Fondazione don Lorenzo Guetti presenta i progetti 2020

Il Cda ha confermato per il prossimo quadriennio il presidente Fabio Berasi e la sua vice Alessandra Piccoli

La pandemia da Covid – 19 non ha arrestato l’attività della Fondazione don Lorenzo Guetti. Al contrario sono proseguiti anche in questi mesi i programmi impostati, che l’assemblea dei soci della Fondazione insieme con i fondatori e i sostenitori, ha approvato all’unanimità nella recente seduta convocata in remoto sulla piattaforma Zoom.

“Un quadriennio davvero epocale il primo della Fondazione don Guetti 2016-2019, che ha visto il quintuplicarsi delle iniziative e del volume delle attività messe in campo”, ha spiegato il presidente uscente Fabio Berasi nell’aprire la discussione “virtuale” sul consuntivo 2019 e il preventivo 2020.

Per il rinnovo sociale il CDA ha confermato per il prossimo quadriennio il presidente Fabio Berasi e la vice presidente Alessandra Piccoli, nuove entrate nel direttivo per la Provincia Stefano Zanoni e Roberta Bernardi.

Il direttore Michele Dorigatti ha presentato la gamma delle iniziative che tra il 2019 e il 2020 contraddistinguono una vivacità sociale davvero rimarchevole. A partire dalla diffusione della cultura cooperativa nelle scuole e tra la gente.

In questa prospettiva la Fondazione don Guetti ha messo in campo una proposta formativa coinvolgendo numerosi istituti scolastici delle Giudicarie e del Trentino. Tra le attività già realizzate nel 2020 spicca l’evento “Toward the Economy of Francesco”, a San Michele all’Adige in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach. L’incontro ha visto la partecipazione di più di 250 studenti dell’Istituto Agrario col professor Stefano Zamagni, presidente dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali.

A livello di diffusione del paradigma dell’economia civile con particolare riferimento all’economia mutualistica la Fondazione pensa di realizzare materiali multimediali a carattere divulgativo per avvicinare e sensibilizzare i giovani al patrimonio della cooperazione: “Origini e storia della cooperazione trentina” con il professor Andrea Leonardi, “La natura speciale dell’impresa cooperativa” con il professor Stefano Zamagni, “Le tappe principali dell’autonomia trentina” con il professor Paolo Pombeni.

Nel campo del recupero storico il progetto “Graphic Novel su F.W. Raiffeisen”. Sulla scia del fumetto “Lorenzo Guetti. Un tempo per seminare e un tempo per mietere” la Fondazione ha promosso la realizzazione di una graphic novel dedicata alla vita di Raiffeisen, apostolo tedesco della cooperazione. Un quarto murale su don Guetti sarà realizzato a Terragnolo (dopo Fiavé, Larido e Villa), ha informato infine Guido Donati.