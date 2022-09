Covid in Trentino, un nuovo decesso

Non concede tregua la diffusione del Covid-19, che ancora oggi, giovedì 8 settembre, fa registrare una vittima in Trentino. Lo riporta il bollettino giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che conta anche 292 nuovi casi positivi.

Il nuovo lutto, avvenuto in ospedale, riguarda purtroppo un uomo di circa sessant’anni, vaccinato, che soffriva di altre patologie.

Dei 292 nuovi positivi, 4 risultano dai molecolari (su 131 test effettuati) e 288 dagli antigenici (su 1.367 test effettuati). Non vi sono positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi confermate dai molecolari.

I pazienti ricoverati sono 42, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 7 dimissioni. I casi attivi ad oggi sono 2.232, 50 in meno. I guariti sono 346 in più, per un totale di 202.042 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età:

6 tra 0-2 anni

6 tra 3-5 anni

6 tra 6-10 anni

7 tra 11-13 anni

3 tra 14-18 anni

67 tra 19-39 anni

95 tra 40-59 anni

43 tra 60-69 anni

34 tra 70-79 anni

25 di 80 anni e oltre.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.251.020, di cui 428.868 seconde dosi, 340.555 terze dosi e 30.638 quarte dosi.