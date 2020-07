Il Panificio Moderno è campione di streetfood per il Gambero Rosso

Via Esterle è riaperta dopo oltre un anno di lavori

Bentornata via Esterle, dopo più di un anno di lavori. Il taglio del nastro, ieri, ha finalmente riaperto al traffico il tratto di via Esterle compreso tra l’incrocio con via del Travai e quello con via Borsieri. Uno snodo in una zona centralissima della città di Trento, chiuso dal 1° ottobre 2018 per permettere i […]