Musica&Müller, domenica ad Altavalle Adriano Viterbini

La musica d’autore incontra le eccellenze enogastronomiche del territorio in location altamente suggestive al tramonto. Questa la ricetta dei due eventi pensati per arricchire l’estate della Valle di Cembra, dall’evocativo titolo “Musica&Müller. Concerti dal vino en plein air“.

Le due serate, organizzate dai Comuni di Cembra Lisignago e di Altavalle in collaborazione con il Comitato Mostra Valle di Cembra – associazione che ogni anno organizza la Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna – e con l’associazione culturale Sorgente 90, che gestisce la ricca programmazione del Molin de Pontergnach, danno vita ad un connubio decisamente interessante: ascoltare musica dal vivo di grande qualità degustando un ottimo calice di vino accompagnato da un cesto con una selezione di salumi e formaggi del territorio, seduti sul prato.

Il primo appuntamento, che fa parte della rassegna Gemme di gusto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, è in programma per domenica 9 agosto, a partire dalle ore 18.00, alla Baita Penna Nera di Grumes di Altavalle, con la performance live di Adriano Viterbini, uno dei chitarristi più ispirati della musica italiana contemporanea. Insieme a Cesare Petulicchio è membro fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion ed ha all’attivo due album da solista, Goldfoil (2013) e Film O Sound (2015), nei quali intreccia suoni del nord e del sud del mondo: un viaggio attraverso l’Africa, il Sud America e gli States.

Il secondo appuntamento, che sarà animato dalla musica di Any Other, è invece in programma per sabato 22 agosto nella suggestiva cornice della Toresela a Cembra.

Il costo di partecipazione è di 15 euro a testa, comprensivi di concerto e degustazione enogastronomica, tarata in base al numero di partecipanti a prenotazione; 7 euro per minorenni o per proposta analcolica. Per poter vivere l’esperienza in compagnia dei propri amici, si suggerisce di prenotare in gruppo, al fine di poter gestire al meglio e in massima sicurezza la dislocazione dei plaid. L’ingresso all’evento sarà contingentato e consentito esclusivamente su prenotazione chiamando i numeri 349 3036644 e 347 6853617 o scrivendo una mail a info@sorgente90.org, indicando come oggetto “Prenotazione Muisca&Müller” entro sabato 8 agosto.

Si raccomanda di portare una coperta/plaid in quanto l’evento non prevede l’utilizzo di sedie e tavoli e si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per l’ingresso e l’uscita al luogo dell’evento ed il rispetto del distanziamento sociale. In caso di maltempo il concerto verrà annullato.