In Consiglio provinciale 19mila firme per le dimissioni di Sgarbi

Vittorio Sgarbi con il presidente Fugatti. Foto ufficio stampa PAT

È stata consegnata nella mattinata di oggi presso l’ufficio del presidente del Consiglio della Provincia di Trento la petizione, patrocinata dall’associazione Articolo21, per chiedere le dimissioni di Vittorio Sgarbi dalla carica di Presidente del Mart di Rovereto.

Ben 19.385 le firme raccolte dalla petizione diffusa dai promotori sul sito change.org, oggi stampate in ben ottocento pagine.

Ad originare la richiesta di dimissioni del critico d’arte e parlamentare le sue dichiarazioni in un video risalente all’inizio della pandemia, nel quale Sgarbi esprimeva con i suoi proverbiali toni accesi le sue perplessità sulla capacità di contagio del virus e attaccava il Governo per le misure restrittive.

Il primo firmatario della petizione, il giornalista Roberto Rinaldi, che è anche referente per il Trentino Alto Adige dell’associazione Articolo21, è stato ricevuto oggi a palazzo Trentini dal vertice dell’ente consiliare, a cui ha illustrato la preoccupazione per i casi di irresponsabilità degli influencer nel comunicare in materia sanitaria.