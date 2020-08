Elezioni a Trento, presentate le liste per 8 candidati in corsa

Scadevano oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimi. Otto le candidature a sindaco presentate alla Segreteria generale del Comune di Trento: in ordine di arrivo, gli aspiranti alla carica di primo cittadino sono Franco Ianeselli, Giuliano Pantano, Silvia Zanetti, Filippo Degasperi, Andrea Merler, Marcello Carli, Carmen Martini e Franco Bruno.

Sono invece 19 le liste degli aspiranti consiglieri comunali. Sempre in ordine di arrivo, si tratta di Insieme per Trento (a sostegno di Ianeselli), Europa Verde Trento (Ianeselli), Lega Salvini Trentino (Merler), Pd-Psi (Ianeselli), Rifondazione comunista AltraTrento (Pantano), Si può fare! (Zanetti), Onda civica Trentino (Degasperi), Più Trento Viva (Ianeselli), Azione Unione (Ianeselli), Trento Unita Merler sindaco (Merler), Fratelli d’Italia An (Merler), Agire per il Trentino (Carli), Trento Futura – Partecipazione e solidarietà (Ianeselli), Rinascimento Trento Carli sindaco (Carli), Forza Italia (Merler), Patt (Ianeselli), Movimento Cinque stelle (Martini), Udc (Carli), La Catena (Bruno).

La Segreteria generale del Comune in questi giorni ha raccolto anche le liste dei candidati ai Consigli circoscrizionali. In tutto, sono 150 le liste presentate, 14 per la Circoscrizione di Gardolo, 11 per quella di Meano, 12 per il Bondone, 6 per Sardagna, 12 per Ravina Romagnano, 15 per l’Argentario, 12 per Povo, 12 per Mattarello, 11 per Villazzano, 15 per l’Oltrefersina, 14 per San Giuseppe Santa Chiara e infine 16 liste per la Circoscrizione Centro Storico Piedicastello.