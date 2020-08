Trento torna al cinema, da oggi riaprono le sale cittadine

Dopo il lunghissimo stop dovuto all’emergenza sanitaria tornano ad aprire anche a Trento le sale cinematografiche. Riprende oggi infatti la programmazione nelle sale targate Cineworld, ovvero Multisala Modena, SuperCinema Vittoria e Cinema Teatro Nuovo Roma, mentre per il Cinema Astra bisognerà attendere domani, giovedì 20 agosto.

Sarà ovviamente una riapertura caratterizzata dalle ormai note misure di sicurezza, dal distanziamento di almeno un metro tra le persone, a meno che non facciano parte dello stesso nucleo famigliare, all’utilizzo obbligatorio della mascherina, che potrà essere tolta solamente durante la proiezione del film, una volta seduti al proprio posto.

A fronte dell’inevitabile dimezzamento dei posti aumentano le incombenze per i gestori delle sale, che saranno chiamati ad igienizzare i seggiolini ed arieggiare le sale tra una proiezione e l’altra. Il protocollo di sicurezza trentino inoltre, diversamente da altre realtà, non permette il consumo di cibo durante la proiezione.

Per chi in questi quasi 6 mesi di stop forzato avesse sofferto l’astinenza da cinema ecco quindi i primi film in programma, oggi mercoledì 19 agosto: al Modena andranno in scena “I miserabili” (18.00 e 21.00), “Favolacce” (18.00 e 21.00), “Trolls World Tour” (18.00) e “Inception 10th Anniversary” (21.00); al Vittoria invece alle 17.50 e alle 21.00 è in programma “Onward”, mentre al Roma c’è “Gretel e Hansel”, alle 19.30 e 22.00. Giovedì 20 invece l’Astra riparte con “Volevo nascondermi”, alle 8.00 e alle 20.45, “Monos – un gioco da ragazzi”, alle 18.15 e alle 21.15, infine “Il grande passo”, alle 18.30 e alle 21.00.