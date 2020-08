Scuola: il piano della Protezione civile per la riapertura in Trentino

Mascherina in classe, con questi dati in Trentino non servirà

Per il momento niente mascherine obbligatorie al rientro in classe per gli studenti trentini. Nonostante il protocollo nazionale su cui il Governo sta lavorando in questi giorni con il Comitato tecnico scientifico preveda l’utilizzo della mascherina sui banchi di scuola per tutti i bambini e ragazzi sopra i sei anni, il presidente della Giunta provinciale […]