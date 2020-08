Si è conclusa la Rise Experience 2020, tre giorni di trekking e confronto per i giovani

On line o in sala, è sempre Film Festival: un centinaio di documentari e film proposti, 25 in concorso

Un centinaio di documentari e film a soggetto selezionati per le varie sezioni di cui 25 in concorso. Sono i numeri della 68esima edizione del Trento Film Festival in programma da giovedì 27 agosto al 2 settembre che per via del virus ancora presente ha dovuto prendere le necessarie misure di prevenzione. Oltre ad un […]