L’ADMO del Trentino oggi in assemblea

Sabato anche a Trento Black Lives Matter

“I can’t breathe“, non riesco a respirare, è la drammatica ultima supplica rivolta al suo assassino da George Floyd, l’afroamericano tragicamente ucciso durante un fermo da un poliziotto a Minneapolis. Una frase in pochi giorni divenuta emblematica della lotta al razzismo negli Stati Uniti e in tutto il mondo e che, nella giornata di sabato […]