A tutto Teroldego, lungo la Strada del Vino e dei Sapori

Nell’anno in cui, a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, non si è potuto svolgere il tradizionale appuntamento con il Settembre Rotaliano, il Teroldego sarà comunque protagonista di una serie di iniziative, proposte e menù organizzate dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

Da giovedì 3 a domenica 13 settembre arriva infatti “A tutto Teroldego“, una rassegna a tema che toccherà tutto il territorio provinciale, con l’intento di far conoscere le straordinarie caratteristiche di questo vitigno autoctono sia dentro che fuori dalla Piana Rotaliana, suo territorio di elezione.

Un ricco programma di 24 iniziative, fatto di degustazioni, cene, aperitivi in rifugio e speciali visite alle cantine produttrici, passando dall’Altopiano della Paganella alla Vallagarina, dal Lago di Garda all’Altopiano di Pinè, dalla Piana Rotaliana alla Valsugana, fino alla città di Trento, per scoprire pienamente il gusto e la storia di questo vino rosso dalle molteplici sfaccettature. Il Teroldego Rotaliano infatti, presente in Piana Rotaliana, territorio di produzione per eccellenza, fin dal 1300, ha acquisito fama internazionale durante il grande avvenimento del Concilio di Trento ed oggi è in assoluto il vino rosso più rappresentativo della provincia: prima D.O.C. varietale riconosciuta in Trentino, nel 1971, con l’aggiunta dell’appellativo “rotaliano”, è il vanto del comparto vitivinicolo locale.