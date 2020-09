“Guarda che scienza!”, la ricerca di FBK in mostra

“Intarsi culturali” in mostra a Trento

Sarà inaugurata martedì 30 giugno alle ore 15 la mostra interculturale “2.0 Intarsi culturali in Trentino”, che animerà gli spazi del Collegio Arcivescovile di Trento, in via Endrici 23, fino a domenica 5 luglio. Un’esposizione molto particolare, affidata alle numerose realtà che rappresentano i diversi paesi del mondo in Trentino, che porteranno al pubblico una […]