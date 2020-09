Celebrata in sicurezza la Festa dell’Autonomia

Foto ufficio stampa PAT

Non era mai capitato, dal giorno della sua istituzione, che la Giornata dell’Autonomia venisse celebrata senza la consueta partecipazione dei trentini, ma le precauzioni anti-Covid purtroppo condizionano anche gli appuntamenti istituzionali, che però non fanno un passo indietro e rilanciano seppur in forma più mediata il loro forte messaggio.

Una Sala Depero piena soltanto a metà, per garantire il distanziamento fra gli ospiti, ha quindi ospitato presso il Palazzo della Provincia gli interventi dei rappresentanti dei tre livelli istituzionali che hanno ‘generato’ la giornata dell’Autonomia: il Consiglio provinciale, il Consiglio delle Autonomie Locali e la Provincia Autonoma di Trento.

Covid, economia, rapporti istituzionali, istruzione, memoria, giovani, futuro: sono queste le parole chiave attorno alle quali si sono sviluppati gli interventi, con il presidente della Giunta Fugatti che ha posto un particolare accento sui rapporti con lo Stato, invocando la leale collaborazione ma rivendicando anche il fatto che spazi di autonomia talvolta si è costretti a prenderseli, affrontando talvolta contenziosi, come è capitato poche settimane fa nel caso delle chiusure domenicali e festive dei negozi.

“L’autonomia, l’ho ribadito in più occasioni, è un bene comune, un patrimonio e una strumentazione al servizio della crescita e dello sviluppo del nostro vivere sociale e comunitario”, ha detto Fugatti, che ha chiuso il suo intervento con un pensiero rivolto al mondo della scuola, “che il 14 riaprirà regolarmente e con un grande sforzo organizzativo, professionale e di risorse. E’ evidente che qui ci giochiamo il futuro e sulla scuola e la sua qualità si fondano le aspettative e le possibilità del nostro Trentino. Sicuramente il futuro della sua autonomia, che ha bisogno di competenze, energie, disponibilità, capacità di mettersi in gioco”.