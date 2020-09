“Cuore Italiano” porta la Valle di Ledro al Festival di Venezia

Il set di Cuore Italiano nelle trincee di Bezzecca

Sarà proiettato domani, mercoledì 9 settembre, al prestigiosissimo Festival del cinema di Venezia il film “Cuore Italiano“, il cui set è stato ospitato lo scorso anno nelle ex trincee di Bezzecca, in Valle di Ledro.

La pellicola, diretta dal russo Viacheslav Slava Zachkarov, racconta infatti una storia che si sviluppa dai tragici momenti della prima guerra mondiale fino agli anni Sessanta, seguendo il percorso di Anna, la protagonista, che parte dal Trentino per andare al sud a mantenere la promessa fatta dal nonno Antonio all’amico meridionale Tano prima di morire la notte del 24 dicembre 1917, in una trincea della Valle di Ledro. In questo viaggio, Anna immagina la storia e la vita dei suoi nonni al tempo della guerra. Arrivata in Basilicata incontra Gaetano (il nipote di Tano). I due si innamorano ma lei, avendo una malformazione cardiaca, si allontana, nascondendo la cosa a Gaetano. Si rincontreranno per caso, anni dopo, ad una festa nella notte della vigilia di Natale, stavolta in Trentino. E quella notte ovviamente condizionerà il loro destino.

“Cuore Italiano“, tratto da un racconto della letterata trentina ottantunenne Virginia Grassi premiato con il Primo Premio Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica per la Narrativa nel concorso promosso dall’Associazione Mario Luzi Montieri di Grosseto, è prodotto da Gian Luca Vania Pirazzoli con Ameno Cinema nel ruolo di produttore esecutivo, ed è stato girato in Valle di Ledro grazie al supporto della locale APT, presieduta da Maria Demadonna. Nel cast anche Simone Montedoro (già in Don Matteo nel ruolo del nuovo capitano dei Carabinieri), Giovanni Pelliccia, Matteo Carlomagno (anche lui già nel cast di Don Matteo), e Chiara Tascione.