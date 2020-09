Al via la 49° edizione del Festival di Musica sacra

Pur ancora in un clima di incertezza, il Festival Regionale di Musica Sacra si ripresenta al pubblico nella sua 49a edizione in versione autunnale.

Domenica 13 settembre alle ore 21 nella chiesa di S. Chiara a Trento, l’Ensemble Antica Cantilena fondato da Stefano Albarello e formato da musicisti specializzati nell’esecuzione di repertori sia sacri che profani del Medioevo e del Rinascimento (Stefano Albarello, direttore, canto e liuti; Marco Muzzati, narratore, salterio e percussioni; Paolo Faldi, fiati; Gianfranco Russo, viella), proporrà “Aines”, Mistero provenzale del XV secolo: le vicende di una fanciulla di nobile famiglia romana convertita al cristianesimo.

Tra le novità di quest’anno, l’obbligo della prenotazione (per i concerti in Trentino), da effettuare via e-mail scrivendo a info@festivalmusicasacra.eu, oppure via sms e whatsapp al numero 353.4144806. Per ulteriori informazioni il sito del Festival è www.festivalmusicasacra.eu.