Trasporti: da oggi in vigore l’orario invernale

Scuola, per settembre un piano su sicurezza e trasporti

È stata approvata all’unanimità oggi in Consiglio provinciale la mozione presentata dal consigliere del Patt Ugo Rossi e condivisa con l’assessore Bisesti che impegna la Provincia a redigere un piano per riaprire le scuole a settembre. Le misure dovranno riguardare gli istituti di ogni ordine e grado, della formazione professionale e dei servizi per l’infanzia […]