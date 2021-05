L’iniziativa di Vallelata e Legambiente che sensibilizza i giovani al rispetto ambientale

Il Giardino Alexander Langer, uno dei parchi trentini in gara

Vallelata, in collaborazione con Legambiente, torna con la seconda edizione di “Puliamo il tuo parco”, l’iniziativa nazionale di mobilitazione alla cura del verde cittadino. Per fare ancor più rete e chiamare quante più persone all’azione, quest’anno gli organizzatori hanno coinvolto le scuole, un interlocutore che avrà un ruolo fondamentale. Proprio la sensibilizzazione e l’educazione delle giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, infatti, sarà il motore di questa nuova edizione dell’iniziativa lanciata con successo lo scorso anno.

Fino al 30 giugno si potrà votare il parco del cuore tra i 100 in lista in tutta Italia. In Trentino l’iniziativa vede in lizza 3 parchi e 3 scuole di Trento, Roste dell’Adige, Pergine Valsugana. Al termine delle votazioni il parco più votato in ogni regione verrà ripulito nel corso di una simbolica giornata di volontariato, mentre Legambiente regalerà alla scuola abbinata un percorso didattico sulle tematiche ambientali.

“La pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza del verde e degli ambienti semi-naturali vicino a casa”, ha dichiarato Andrea Pugliese, Presidente di Legambiente Trento. “La seconda edizione dell’iniziativa ‘Puliamo il tuo Parco’ arricchisce la precedente, coinvolgendo le scuole dall’inizio in un percorso di educazione ambientale per conoscere meglio il territorio vicino alla scuola e migliorare concretamente l’ambiente. La pulizia dei parchi, spesso situati sulla sponda dei fiumi, sarà anche un’occasione per comprendere le sfide che abbiamo in campo ambientale, dall’invasione delle microplastiche ai cambiamenti climatici, con gli effetti che si vedono anche nelle piene improvvise. Confidiamo che tanti partecipino alle votazioni per scegliere il parco, e soprattutto vengano il prossimo autunno alla giornata di pulizia“.