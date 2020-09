Teresa Ciabatti e Matteo B. Bianchi a Trento chiudono Generazioni 2020

Al Muse una performance contro la plastica nei mari

Sarà trasmessa oggi, venerdì 5 giugno, alle ore 18 in diretta Facebook sulla pagina del Muse – Museo delle scienze, l’inedita performance artistica dal titolo “Underwater Club. Fauna e oceani del 2020”. Un’iniziativa pensata, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, per sensibilizzare il pubblico rispetto al problema dell’inquinamento da plastica nei mari, che prenderà vita all’interno dell’installazione […]