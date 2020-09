Due eventi a Rovereto per la Giornata mondiale dell’Alzheimer

I ciclamini per la ricerca contro l’Alzheimer dell’associazione Aima

Ricorre martedì 22 settembre l’edizione numero 27 della Giornata mondiale dedicata alla Malattia di Alzheimer, che sarà promossa anche sul territorio trentino attraverso due eventi organizzati da Aima Rovereto Onlus.

Dalle 9 alle 17 a Rovereto all’angolo tra via Mazzini e via Scuole i volontari dell’associazione gestiranno un banchetto dedicato alla vendita di ciclamini. L’iniziativa, dal titolo “Un Ciclamino per non dimenticare“, servirà per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro la malattia di Alzheimer.

Alle ore 17.45 invece, presso la biblioteca Civica di Rovereto, si svolgerà “Le Beatitudini della malattia. Quando l’Alzheimer diventa poesia“, un incontro arricchito dalla lettura di poesie a cura della poetessa Roberta Dapunt, che presenterà una serie di componimenti dedicati al tema dell’ Alzheimer.

Due iniziative importanti allo scopo di tenere alta l’attenzione su su tutti i problemi connessi alla malattia di Alzheimer, dalla cura e l’assistenza al disagio dei familiari e alla ricerca. “Se sul fronte della terapia non ci sono particolari novità – fa sapere l’associazione Aima Rovereto Onlus – migliorano le capacità diagnostiche in fase precoce e si delineano meglio i fattori predittivi utili per la diagnosi”.

“Almeno sul nostro territorio l’assistenza tende a migliorare anche se gli spazi da colmare tra il bisogno e l’offerta sono ancora ampi; ma qualcosa si muove anche grazie allo strumento Piani Demenza varati dalla Provincia”, prosegue il comunicato, che evidenzia come rimanga invece “il problema della solitudine sia della persona con Alzheimer, sia al domicilio che ricoverata, nonché dei loro familiari, non sempre supportati nel loro drammatico vissuto di malattia”.