Al Casteller animalisti in presidio per gli orsi

Abbattimento dell’orso del Peller, firmata l’ordinanza

Il presidente della Provincia Fugatti ha firmato nel tardo pomeriggio di oggi l’ordinanza, annunciata ieri in conferenza stampa, che determina l’abbattimento dell’orso responsabile del ferimento di due uomini sul Monte Peller. Il documento, preso atto del rischio per l’incolumità pubblica che la presenza dell’orso comporta, dà mandato al Corpo forestale provinciale di monitorare in maniera […]