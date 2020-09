“Nuvolette”, torna a Rovereto il festival dedicato al fumetto

“Nuvolette” è il titolo della quattro giorni dedicata al mondo dell’illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto. Nel centro storico di Rovereto giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre oltre 30 artisti si cimenteranno in sonorizzazioni, live performance di disegno e animazioni. Non mancheranno laboratori, incontri con gli autori e visite speciali con botanici e illustratori ai giardini segreti della città.

Il centro di Rovereto si trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto, riproponendo “Nuvolette” che dopo la bella esperienza dell’edizione 0, torna in un’inedita chiave autunnale. La manifestazione, organizzata da Impact Hub Trentino, era infatti stata pensata e organizzata per maggio, ma l’emergenza sanitaria l’ha fatta slittare. Il tema sono i fiori e le piante, in occasione della mostra “Ci vuole un fiore. La flora del Trentino: ieri, oggi, domani” della Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Per le vie del centro storico 20 artisti – sia trentini sia del collettivo Becoming X, che raccoglie artisti, disegnatori, fumettisti, designer e musicisti da tutta Italia – accompagnati dalla musica suonata su di una cargo bike, illustreranno le vetrine dei negozi del centro storico dando vita a un grande atelier diffuso. La città diventerà una vera e propria galleria d’arte. Sabato e domenica ci sarà anche l’occasione di scoprire due bellissimi giardini della città. Dalle 11 con un botanico della Fondazione Museo Civico di Rovereto e l’ingegnere Andrea Frisinghelli si potrà scoprire quello di palazzo Betta Grillo, in via S. Maria.

Per i più piccoli sabato pomeriggio in largo Vittime delle Foibe il MART propone Fiori d’acqua: laboratorio per costruire colorate ninfee galleggianti e dalle 16 alle 21 al Bar Le Radici, in via Rialto grandi e piccini potranno sfidarsi con i giochi da tavolo. Domenica 4 ottobre, dalle ore 15 alle ore 16.30, all’interno di “L’Italia si racconta. Il patrimonio culturale al cinema” (30 settembre-4 ottobre) di Fondazione Museo Civico di Rovereto ci sarà la sessione di proiezioni dedicata ai cortometraggi animati, in concorso per il premio del pubblico e la menzione speciale Nuvolette, che nasce proprio dalla collaborazione tra l’evento e il Museo Civico. Programma completo: www.visitrovereto.it/vivi/eventi/nuvolette/.