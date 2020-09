“Risuona Italia”, giovani in piazza il primo ottobre per un concerto all’Europa

Giovedì 1 ottobre alle 11 l’evento “Risuona Italia” animerà tante piazze in tutto il Paese. Numerose orchestre giovanili suoneranno in simultanea in più di 50 città l’Inno alla gioia, dalla Nona Sinfonia, che è l’Inno d’Europa. L’iniziativa è promossa dall’Acri, l’associazione delle fondazioni bancarie, e si tiene in occasione della Giornata europea delle Fondazioni per raccontare le storie di inclusione promosse dalle Fondazioni in ogni luogo d’Italia. Dopo il concerto delle 11, si alterneranno fino a sera eventi in piazza, incontri, presentazioni, mostre e laboratori.

In Trentino i concerti saranno diffusi sul territorio, dove scuole di musica, associazioni e istituti primari suoneranno l’Inno alla gioia all’unisono. Ci penseranno la scuola primaria di Zivignago che si esibirà nel cortile della scuola, in via degli Spiazzi a Pergine; la Scuola di Musica “I Minipolifonici” che farà risuonare piazza Cesare Battisti a Trento; la scuola primaria di Sant’Orsola; il Minicoro e la Biblioteca Civica di Rovereto che si esibiranno nella suggestiva Piazza del Mart; la Scuola Musicale delle Giudicarie a Tione e infine il Comune di Pergine che darà luogo all’evento nel foyer del teatro comunale di Pergine Valsugana.

Sarà possibile seguire i concerti sia in presenza sia in streaming, sulla pagina Facebook della Fondazione Caritro, che per sostenere il territorio e la ripartenza negli scorsi mesi ha stanziato complessivamente 3,6 milioni di euro per azioni volte a fronteggiare l’emergenza e per facilitare la ripartenza