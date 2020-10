Flavio Faganello che dava voce agli ultimi

Per tutti era semplicemente Mama Betty

Il 19 giugno di 10 anni fa, si spegneva, Betty Sommavilla. Settantotto anni, missionaria laica originaria di Campitello di Fassa, Mama Betty, come tutti la chiamavano, si è spesa per oltre un decennio, senza limiti, per i piccoli ospiti del reparto di pediatria di Kimbondo, in Congo. Dopo la prima esperienza missionaria in Camerun e […]