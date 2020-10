A Cembra il Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau

Anche quest’anno il Comitato Mostra Valle di Cembra, nonostante le difficoltà organizzative legate all’attuale situazione sanitaria, è riuscito a concretizzare il Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, giunto alla sua XVII edizione e in programma per venerdì 9 ottobre presso le splendide sale di Palazzo Maffei a Cembra.

Un appuntamento importante per il settore, come confermato anche dai numeri: in linea con le precedenti edizioni, sono infatti 60 i vini in concorso, di cui 51 italiani e 9 stranieri, grazie alla partecipazione di cantine tedesche e ungheresi, che hanno riconosciuto nel Concorso una interessante occasione per presentarsi al pubblico italiano e raccogliere i giudizi del panel di esperti a cui è affidata la degustazione. La commissione è composta da 18 membri suddivisi tra enologi, sommelier – in rappresentanza di diverse associazioni– e giornalisti della stampa di settore, che esprimeranno i propri giudizi attraverso degustazioni alla cieca in cui sarà chiesto di analizzare il vino nel suo complesso, prendendo in considerazione vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto.

Le etichette che avranno ottenuto un punteggio tra 80 e 84,99 potranno dunque ambire alla Medaglia d’Argento, quelli tra 85 e 89,99 alla Medaglia d’Oro e quelli sopra 90 alla Gran Medaglia d’Oro, con il limite che i vini premiati non potranno superare il 30% del totale dei partecipanti, per un massimo quindi di 18 etichette premiate.

L’esito del concorso, che ha avuto il sostegno anche del Consorzio Vini del Trentino, sarà reso noto venerdì 16 ottobre, in concomitanza con la XXXIII edizione della Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, organizzata con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

Chiunque vorrà degustare i vini candidati al Concorso, infatti, potrà farlo da giovedì 15 a sabato 17 ottobre a Trento, dalle 17.00 alle 22.00, presso le sale di Palazzo Roccabruna – Enoteca Provinciale del Trentino, messo a disposizione per l’occasione dalla CCIAA di Trento. E per stimolare una maggiore consapevolezza in fase di assaggio e raccogliere ulteriori informazioni utili a capire quali siano i sentori maggiormente apprezzati, il pubblico sarà invitato a condividere le proprie percezioni e dare un voto ad ogni referenza degustata su un’apposita cartolina distribuita insieme alla carta dei vini.